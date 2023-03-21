السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان

وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم، بحسب موقع "سكاى نيوز".

تتحرى السعودية وأغلب الدول العربية هلال رمضان يوم 29 شعبان الموافق الثلاثاء 21 مارس، تأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد دخول شهر الصوم بالتحري والرؤية الشرعية.

وأوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو رابطة التلسكوبات السعودية، وفق صحيفة "سبق" السعودية، أن الحسابات الفلكية تشير عن استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء وذلك لعدم توفر شروط الرؤية وهي اقتران القمر بالشمس أو ما يُسمى بـ "ولادة الهلال" قبل غروب الشمس .

وقال: يولد الهلال الساعة 8:25 مساءً بتوقيت السعودية، ويغرب القمر قبل الشمس بنحو 11 دقيقة، مما يعني لن يكون جرم القمر موجودًا فوق الأفق بعد غروب الشمس وقت الترائي الشرعي لرؤية الأهلة.

وأضاف الفلكي "هندي" : بذلك تتوفر قرينة على النفي وسيكون من المستحيل رؤية الهلال بكل الوسائل لعدم تولده وعدم وجوده في السماء، وتطبيقًا للسنة النبوية عند تعذر الرؤية سيكون الأربعاء المكمل لشهر شعبان وتكون غرة رمضان يوم الخميس بإذن الله.

وأشار إلى أن رمضان سيبدأ هذا العام مع بداية فصل الربيع لذلك سيكون طول النهار تقريبًا مساويًا لليل ومتوسط حرارة في الثلاثينيات المئوية وتكون عدته 29 يومًا.

وأضاف الفلكى السعودى، سيتوحد المسلمون تقريبًا ببداية رمضان، فالدول التي تأخرت بدخول شعبان سيكون الترائي عندهم يوم الأربعاء وفيه الرؤية ممكنة على أغلب الدول الإسلامية وأوروبا والأمريكتين، وقد تتأخر بعض الدول إلى الجمعة مثل دول شرق آسيا مثل باكستان وأفغانستان.