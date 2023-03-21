السعودية تستنكر تصريحات عنصرية من مسئول فى حكومة الاحتلال بحق فلسطين

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي.

كما جددت الوزارة دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، على أساس مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.