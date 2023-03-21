اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:55 م
أكرم القصاص
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السعودية تستنكر تصريحات عنصرية من مسئول فى حكومة الاحتلال بحق فلسطين

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:21 م
السعودية تستنكر تصريحات عنصرية من مسئول فى حكومة الاحتلال بحق فلسطين شرطة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسئولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحق دولة فلسطين وشعبها.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي.

كما جددت الوزارة دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، على أساس مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

 


الخارجية السعودية

فلسطين

اسرائيل

حكومة الاحتلال الإسرائيلي



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