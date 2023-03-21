اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الصيني: نرغب في تعزيز التعاون والتنسيق مع روسيا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:02 م
الرئيس الصيني: نرغب في تعزيز التعاون والتنسيق مع روسيا الرئيس الصيني شي جين بينج
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، الثلاثاء، رغبة بلاده في "تعزيز التنسيق والتعاون مع روسيا".

وأضاف الرئيس الصيني، خلال قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، "أقترح تعزيز تنسيقنا وتعاوننا".

واستهل الرئيس الصيني يومه الثاني من زيارته الرسمية إلى روسيا، الثلاثاء، بلقاء رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وأكد أن بكين ستجعل من العلاقات مع روسيا "أولوية"، فيما قالت كييف إنها لا تزال بانتظار تأكيد بشأن مكالمة محتملة بين شي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

 

 


الصين

شى جين بينج

فلاديمير بوتين

روسيا

روسيا والصين



الموضوعات المتعلقة

الجنائية الدولية تأمر باعتقال الرئيس الروسى بتهم ارتكاب جرائم حرب فى أوكرانيا

الجمعة، 17 مارس 2023 05:17 م

"CNN" تكشف خطوات "الجنائية الدولية" فى جرائم الحرب "بعد إصدار مذكرة اعتقال لبوتين".. الاتهامات توجه لأشخاص فقط.. لا توجد محاكمات غيابية وسيتعين القبض على بوتين.. ومسئول: احتمالية رؤية الرئيس الروسى يحاكم ضئيلة

الأحد، 19 مارس 2023 01:00 ص

الرئيس الروسي يزور شبه جزيرة القرم فى الذكرى التاسعة لضمها

السبت، 18 مارس 2023 03:08 م

تحالف يُفزع أمريكا.. زيارة شى جين بينج لروسيا دفعة سياسية لبوتين فى ظل مساعٍ غربية مستمرة لعزله.. لقاء الرئيسين الروسى والصينى فرصة لهما لإثبات أن موسكو وبكين لديهما شركاء أقوياء فى ظل التوتر مع واشنطن

الإثنين، 20 مارس 2023 05:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة