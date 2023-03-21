الرئيس الصيني: نرغب في تعزيز التعاون والتنسيق مع روسيا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، الثلاثاء، رغبة بلاده في "تعزيز التنسيق والتعاون مع روسيا".



وأضاف الرئيس الصيني، خلال قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، "أقترح تعزيز تنسيقنا وتعاوننا".



واستهل الرئيس الصيني يومه الثاني من زيارته الرسمية إلى روسيا، الثلاثاء، بلقاء رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وأكد أن بكين ستجعل من العلاقات مع روسيا "أولوية"، فيما قالت كييف إنها لا تزال بانتظار تأكيد بشأن مكالمة محتملة بين شي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.