الرئيس السيسى يوجه بتكثيف الجهود لإضافة 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً لمتابعة مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" الذي يقع ضمن نطاق المشروع القومي "الدلتا الجديدة"، بما في ذلك معدلات سير العمل في البنية الأساسية للمشروع، التي تشمل الطرق والمحاور، وآبار المياه، ومحطات المعالجة، وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومتي التصنيع والتسويق الزراعي.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس وجه في هذا السياق بمواصلة الجهود المكثفة في إطار العمل على إضافة حوالي 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يفوق ثُلُث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يمثل مشروعاً قومياً عملاقاً يهدف لتلبية آمال وتطلعات الشعب المصري، ويأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.