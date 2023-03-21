الرئيس السيسى يتابع المشروعات الخاصة بقطاعى الطيران المدنى والسياحة

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولؤي عبد الحميد المسئول المالي بالشركة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بقطاعي الطيران المدني والسياحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لجهود تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز الجذب السياحي لمصر، بما يزيد العائدات من السياحة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.