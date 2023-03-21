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الجيش الصومالى: مقتل أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات "الخوارج"

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:47 م
الجيش الصومالى: مقتل أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات "الخوارج" الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن قائد القوات البرية الصومالية اللواء محمد تهليل بيحي، أن الجيش الصومالي نجح في قتل أكثر من 30 من قيادات وعناصر ميليشيات "الخوارج" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

 

وأوضح اللواء بيحي ـ في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الثلاثاء، أن الجيش الصومالي تصدى اليوم لهجوم إرهابي فاشل شنته "ميليشيات الخوارج" على منطقة دار نعمه بمحافظة شبيلى الوسطى.

 

وأضاف قائد القوات البرية أنه تم الاستحواذ على معدات عسكرية كانت بحوزة الإرهابيين، ويتعقب الجيش العناصر الإرهابية التي فرت.

 

 


الجيش الصومالى

الصومال

ميليشيات الخوارج

هجوم ارهابى



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