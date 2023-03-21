جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية، التي تلقاها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الإثنين، من وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي هنأه فيها بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، ومتمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، استعرض الوزيران تطور العلاقات الجزائرية-الإماراتية، مع التأكيد على حرص رئيسي البلدين على تعزيز وإثراء التعاون الثنائي في شقه الاقتصادي، وكذلك تكثيف التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالعمل العربي المشترك.