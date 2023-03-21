التعليم العالى: الإعلان الثامن عن منح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعى

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي لمنح الإعلان الثامن للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم ، لقضاء (فصل دراسي، أو عام أكاديمي)، لطلاب المرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسى (2023/2024).

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا الإعلان يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل"؛ للاستثمار في عقول شباب الوطن وبناء جيل واعى ومثقف من الشباب المصري لديهم القدرات والمهارات للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الإعلان إلى أن موعد التقدم لهذه المنح يبدأ اعتبارًا من شهر مارس الجاري، وذلك على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًّا، على أن يتم تسليم الملف الورقي شاملًا جميع أصول المستندات لإدارة البعثات.

ولفت الإعلان إلى أن آخر موعد للتقديم الإلكتروني، وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 13 أبريل 2023 .

وأوضحت الادارة المركزية للبعثات بالوزارة أن الدراسة تكون، لمدة فصل دراسي أو عام أكاديمي كامل للمرحلة الجامعية الأولى «بكالوريوس، ليسانس»، ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المنح، وسوف تتحمل البعثات جميع النفقات الخاصة بالبرنامج «التأشيرة – تذاكر السفر – الإقامة – المعيشة – رسوم الجامعة».

وأضاف الإعلان أنه يشترط في المتقدمين للمنح ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في تاريخ بداية الإعلان، وألا يكون مقيداً في الفرقة الأولى أو الأخيرة ( من تاريخ التحاقه بالجامعة) بجامعة مصرية حكومية أو أهلية، وأن يكون في الصف الثاني أو الثالث الجامعي من تاريخ التحاقه بالجامعة، وأن يكون حاصلًا على 3.2 GPA أو جيد جدًا أو ما لا يقل عن 80% في السنوات السابقة، وأن يكون حاصلًا على 5.5 آيلتس في اللغة الإنجليزية، أو 59 في اختبار الـIBT الدولي ما عدا أقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3، بالإضافة إلى أن يكون هناك اتفاقية تبادل طلابي بين الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التي يدرس بها الطالب وإحدى الجامعات اليابانية، ولا يسمح للطالب التقدم لأى جامعة أخرى.

يذكر أن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأي نوع من أنواع الإيفاد.

وللتعرف على المزيد من المعلومات حول نظام التقديم، والمستندات المطلوبة، وكذلك دليل إرشادي للطلاب بشأن نظام التعليم الياباني والجامعات والمنح الدراسية المقدمة من

الجامعات اليابانية، يمكن المتابعة والدخول على موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

https://cdm.edu.eg/cdm/