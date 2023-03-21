الإقرارات الضريبية الإلكترونية.. ندوة لمركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

استقبل الدكتور سامح الزملوط، رئيس الإدارة المركزية لمركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية اليوم مصطفي فرغلي، وكيل وزارة المالية لمنطقة غرب القناة والدكتور محسن الجيار، المتحدث الإعلامي ومدير خدمة كبار الممولين لمصلحة الضرائب المصرية على هامش الندوة التثقيفية الثانية التي أقيمت بمركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية بعنوان "الإقرارات الضريبية الإلكترونية، تحت رعاية حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وياسر أحمد عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لقطاع خدمات الاستثمار والمناطق الحرة.

ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل لعام 2022، وتقبل مصلحة الضرائب كافة الإقرارات بشكل إلكتروني واتاحت المصلحة السداد الإلكتروني، ومواعيد الإقرارات للأشخاص الطبيعية تنتهي في 31 مارس من الشهر الحالي وسيمد حتى 2 إبريل نظرًا لأن 31 مارس يوم جمعة وسيتم مد الإقرار بداية أول يوم عمل والأشخاص الاعتبارية آخر موعد لتقديم الإقرار هو نهاية شهر إبريل، وأصبح التخلف عن تقديم الإقرار الضريبية تصل من 3000 حتى 50000 إذا تم تقديمه خلال الشهرين التالين وتزيد العقوبة في حالة التأخر إلى أكثر من شهرين.

‎ حضر اللقاء الدكتورة سلوي فراج، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس والمهندس أيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية وطلعت خليل عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، وهاني محروس مدير عام بنك مصر.



بمركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية (



ندوة بمركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية



ندوة بمركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية (5)



ندوة بمركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية (4)