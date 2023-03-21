اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:49 م
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الإدارة العامة للمرور تضبط ‏67851 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:08 م
الإدارة العامة للمرور تضبط ‏67851 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (67851) مخالفة مرورية متنوعة، 
تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق من بينها المخالفات التالية:
(12081) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(249) مخالفة السير بدون تراخيص.
(13) مخالفة شروط التراخيص.
(21) مخالفة موقف عشوائى.
(8) دراجات نارية مخالفة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

الإدارة العامة للمرور

مخالفة مرورية

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