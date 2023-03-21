الإحصاء: 6 مؤشرات على تحسن الحالة التغذوية للأطفال

كتب: مدحت عادل

أعلن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، مجموعة من أهم مؤشرات الحالة التغذوية للأطفال وصغار الشباب، والتي شهدت تحسنا ملحوظا خلال فترة إعداد البحث.

وشملت نتائج البحث تحسنًا واضحًا لبعض مؤشرات الحالة التغذوية على النحو التالي:

‌بلغت نسبة الأطفال دون سن الخامسة ومصابين بالتقزم "الطول بالنسبة للعمر" 12.8% عام 2021 مقابل 21% عام 2014، وكان أعلاها في الفئة العمرية 12-17 شهر بنسبة 18.5%، وأقلها إصابة في الفئة العمرية 48- 59 شهر بنسبة 7.9%، وكانت أقل نسب في محافظات "الشرقية، بورسعيد، الغربية 4%، 6.7%، 8% على التوالي، بينما سجلت محافظات جنوب سيناء، سوهاج، أسيوط أعلى نسب 26.8%، 21.9%، 19.9% على التوالي.

بلغت نسبة الأطفال دون سن الخامسة ومصابين بالنحافة (الوزن بالنسبة للطول) (3.1%) عام 2021 مقابل (8%) عام 2014، تنخفض هذه النسبة قليلاً في الإناث عن الذكور (2.9% ، 3.2%) على التوالي، وسجلت محافظات (الغربية، الدقهلية، دمياط، مطروح) أقل نسب (0.3% ، 0.4% ، 0.6% ، 0.6%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (جنوب سيناء ، أسوان، السويس) أعلى نسب (15.9% ، 14.1% ، 10.7%) على التوالي.

بلغت نسبة الأطفال في العمر (6 -59 شهر) الذين يعانون من الأنيميا بصفة عامة (43%) عام 2021 مقابل (27.2%) عام 2014، وتقل نسب الأنيميا في الفئة العمرية (48-59 شهر) لتصل إلى (29.7%) مقابل (67.3%) في الفئة العمرية (9-11 شهر)، وكانت أقل نسب في محافظات (البحيرة ، الوادي الجديد ، أسيوط) (23.1% ، 26.8% ، 28.9%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (مطروح ، المنيا ، الدقهلية) أعلى نسب (63.5% ، 61.6، 56.3%) على التوالي.

بلغت نسبة الأطفال في العمر (6 -59 شهر) الذين يعانون من الأنيميا البسيطة (20.9%) عام 2021، مقابل (17.8%) عام 2014، وكانت أقل نسب لها في محافظات (البحر الأحمر، القليوبية) بنسبة (14% ، 16.5%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (مطروح، المنيا) أعلى نسب 37%، 25.9% على التوالي.

بلغت نسبة الأطفال في العمر (18-29 شهر) الذين حصلوا على كل التطعيمات الأساسية (90%) عام 2021، كانت أعلى نسب لها في محافظات (الأقصر ، الغربية ، البحيرة) (98.9% ، 97.8% ، 97.8%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (القاهرة ، بورسعيد ، الجيزة) أقل نسب (73.1% ، 77% ، 82.6%) على التوالي، مع الأخذ في الاعتبار ظروف جائحة كورونا والتي أثرت على المناطق الحضرية بصفة خاصة.

بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (28) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي عام 2021، مقابل (27%) عام 2014، كان أقل معدل في محافظات (البحر الأحمر، الغربية، المنوفية) (11 ، 16 ، 17) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي على التوالي، بينما سجلت محافظات (سوهاج ، أسيوط ، الفيوم) أعلى المعدلات (45 ، 41 ، 38) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي على التوالي.