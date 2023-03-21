الأمراض المزمنة تؤثر بشدة على نمط النوم وجودته

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تسبب الكثير من الأشياء الأرق، لكن هل تعلم أن المعاناة من الأمراض المزمنة يمكن أن تعيق أيضًا جودة نومك، لذا نعرض فيما يلى وفقا لموقع " thehealthsite" الأمراض التي يمكن أن تؤثر على جودة النوم.

الألم المزمن



يمكن أن يسبب الألم المزمن صعوبة في النوم، يمكن أن يكون بسبب آلام التهاب المفاصل أو آلام في المعدة أو آلام في الرأس، قد يسبب هذا النوع من الألم اضطرابات بين النوم.

مرض السكري

مرض السكري وأعراضه أيضا تسبب الأرق، تشير الدراسات إلى أن واحدًا من كل شخصين تقريبًا يعاني من هذا.

الربو

يسبب الربو صعوبات مفاجئة في التنفس وهذا يمكن أن يعيق النوم ويقلل من جودة النوم الشخصية وصعوبة تحفيز النوم وتشتت النوم والاستيقاظ في الصباح الباكر وزيادة النعاس أثناء النهار.

مرض الشلل الرعاش



تعد اضطرابات النوم واحدة من أكثر الأعراض غير الحركية شيوعًا لمرض باركنسون، وعادة ما تزداد وتيرتها على مدار مسار المرض وتطور الإعاقة.

مرض الزهايمر



غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة من تغيرات في أنماط النوم أو صعوبة في النوم أو الاستيقاظ في منتصف الليل، يبدو أن هذه التغييرات تحدث بسبب التغيرات في الدماغ بسبب فقدان الذاكرة والتغيرات السلوكية.