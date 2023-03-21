اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:33 ص
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خلال مشاركته منتدى الأعمال المصري الجورجي..

اقتصادية قناة السويس: نمتلك مقومات متكاملة تدعم الاستثمار فى الطاقة المتجددة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:25 ص
اقتصادية قناة السويس: نمتلك مقومات متكاملة تدعم الاستثمار فى الطاقة المتجددة الدكتور ابراهيم مصطفى نائب رئيس الهيئة خلال عرض الفرص الاستثمارية
كتب: مدحت عادل

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 شارك الدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج في منتدى الأعمال المصري الجورجي الذي انعقد في الهيئة العامة للاستثمار بحضور حسام هيبة ووفد رفيع المستوى من جانب دولة جورجيا، وذلك في إطار الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز التعاون الاستثماري بين المنطقة والمستثمرين بمختلف دول العالم.
 
جانب من العرض
جانب من العرض
وخلال المنتدى قدم الدكتور إبراهيم مصطفى، عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخطتها الترويجية لجذب الاستثمار في مختلف القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة والبالغة 21 قطاعًا استثماريًّا متنوعًا ما بين قطاعات صناعية وخدمية أهمها قطاع الطاقة المتجددة الذي توليه المنطقة الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية في دعم التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، حيث قامت المنطقة حتى الآن بتوقيع نحو 23 مذكرة تفاهم مع كبرى الأطراف العالمية في هذا المجال لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن.
 
الدكتور ابراهيم عبد الخالق
الدكتور ابراهيم عبد الخالق
وأوضح نائب رئيس الهيئة ما تملكه المنطقة من إمكانات تؤهلها لتحقيق رؤيتها في دعم الاقتصاد المصري وأن تكون مركزًا إقليميًّا للاستثمارات الأجنبية والخدمات اللوجستية والصناعات الكبرى، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المتفردة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لشركاء نجاحها سواء الحوافز المالية أو غيرها من توافر البنية التحتية والمرافق المتكاملة وفق أحدث المعايير العالمية والتطوير الدائم الذي تعمل الهيئة على تنفيذه بشكل مستمر.

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

منتدى الاعمال الجورجى

الطاقة المتجددة

استثمارات



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