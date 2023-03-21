ابدأ.. أولى خطوات مصر لتصبح مركزا صناعيا للشرق الأوسط وإفريقيا

كتبت : أماني سمير

تسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في المرحلة الأولى إلى تحقيق 3 أهداف أساسية وهم توفير فرص عمل، تقليل الفاتورة الاستيرادية، ودعم وتوطين الصناعات الحديثة للعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تطوير أنظمة وخطوط النتاج، أو استحداث منتجات وأنظمة جديدة تتوافق مع التطور التكنولوجي، وف ًقا للمعايير والمقاييس الدولية بهدف رفع القدرات التصديرية المصرية، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية القليمية والعالمية.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في جعل مصر مرك ًزا صناع ًيا للشرق الأوسط وإفريقيا، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتوحيد الجهود وبحث كافة سبل التعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي القليمي وتبني مناهج مشتركة للتجارة والصناعة والاستثمار، تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة تدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة.





وفي هذا الطار شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى فعاليات النسخة الثانية من ملتقي التصدير "اكسبورت سمارت"، والذي تم عقده الثلاثاء 14 مارس، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة 10 جهات وهيئات حكومية ودولية و11 مجل ًسا تصدير ًيا، حيث شاركت "د/ مريم محمود" عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في أولى جلسات الملتقى النقاشية والتي جاءت تحت عنوان "رحلة التصدير ودخول الأسواق الفريقية"، وبدأت "د/ مريم" بحديثها عن دور "ابدأ" في دعم وتوطين الصناعات المصرية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، ثم أشارت إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الفريقية (AFCFTA) - والتي تم توقيعها في رواندا عام 2018 بين 49 دولة عضو.

وعن الاتحاد الفريقي - ودورها في تعزيز التجارة البينية، وفتح الطريق لنشاط اقتصادي أكبر وخلق مزيد من فرص عمل. كما أكدت على أن الأسواق الفريقية تعتبر فرصة للاقتصاد المصري، موضحة أن تكاتف الدولة المصرية فى دعم الصناعة الوطنية ومساعدتها على النمو بجانب هيكلة برنامج الصادرات وزيادة الدعم المقدم للتصدير، سيعزز مشاركتها في التجارة البينية مما يزيد من نمو الصادرات إلى السوق الأفريقية،والذى سيؤدى بدوره إلى المساهمة في نمو القارة الأفريقية

وازدهارها.

وُيعد "اكسبورت سمارت" الملتقى الأول من نوعه في مصر القائم علي التشبيك والربط بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المصدرين، و ُممثلي الجهات الحكومية المدعوة بجانب المنظمات المحلية والدولية المختلفة بهدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما ُتعد مبادرة "ابدأ" ذرا ًعا اقتصاد ًيا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والنتاج بشكل مسؤول.