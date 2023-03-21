إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد وحكمها وكيفيتها وعدد ركعاتها

كتب لؤى على

تصلى مساجد مصر نافلة التهجد فى العشر الأواخر من شهر رمضان، فى ظل متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف للمساجد، وضوابط واضحة للمصلين والأئمة، حول دروس الوعظ وأداء السنن.

- التهجد هو القيام فى جوف الليل وصلاة التّهجد هى النّوافل التى يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى

- هى سنّة لما ثبت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلّم بها حيث أمره الله تعالى فى سورة المزمل بقيام الليل.

- يدخل وقت التّهجد ما بعد صلاة العشاء وهى آخر الصلوات التى يصليها المسلم فى الليل إلى قبل طلوع وموعد صلاة الفجر

- أفضل الأوقات لهذه الصّلاة هو جوف الليل ويقال الثلث الأخير من الليل

- من فوائدها تقرّب العبد إلى ربه وإخلاصه ونيل الأجر والثواب والحسنات وإجابة الدعاء

- هى من النوافل ولا يوجد عدد محدد للركعات التى يجب أن يصليها المسلم، فيقال كان يصلّيها النّبى إحدى عشرة ركعة.

- أثناء صلاة التّهجد لا بدّ من الجهر بالقراءة حتى لا يغلب الناس النعاس ويُمكن أن تكون قراءته سريّةً فى جوفه أيضاً فلا بأس من ذلك