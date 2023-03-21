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إمساكية رمضان 2023.. مواعيد الإفطار والسحور والصلوات طوال الشهر الكريم

الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:01 م
إمساكية رمضان 2023.. مواعيد الإفطار والسحور والصلوات طوال الشهر الكريم إمساكية رمضان 2023
كتب محمد صبحى - محمود راغب

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ساعات باتت تفصلنا على موعد شهر رمضان لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية  أن رمضان 1444 هجريا، سيكون أول أيامه يوم الخميس 2023 / 3 / 23، ومع قرب الشهر الكريم يبدأ المواطنين البحث عن إمساكية شهر رمضان لمعرفة أوقات الصلاة وساعات الصيام.
 
هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ( يوم الرؤية).
 
وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).
 
ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيامه سيكون الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة.
 
أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة. 
 
وينشر "اليوم السابع" إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، لمدينة القاهرة، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. 
 
- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26 ، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30 .
 
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:26 ، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 3 دقائق، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27 ، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30 .
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- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 5 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30 .
 
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 7 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30 .
 
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 9 دقائق، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29 ، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 11 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30 .
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- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 13 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:59، إمساك 3:59، الفجر 4:19، الشروق 5:47، الظهر 11:59، العصر 3:30 .
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- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30 .
إمساكية شهر رمضان 2023
إمساكية شهر رمضان 2023
 
- السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30 .
 
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- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
 
- الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:57، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
 
- الإثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
 
- الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .
 
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:41، إمساك 3:41، الفجر 4:01، الشروق 5:31، الظهر 11:55، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 46 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:30 .
 
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .
إمساكية رمضان 2023
إمساكية رمضان 2023
- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.
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