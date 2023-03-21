إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية جمجرة الجديدة ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية جمجرة الجديدة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، خرج منهم شخصين عقب تلقي العلاج، وتم حجز إثنين آخرين لإصابتهما بجروح طعنية ونافذة بالصدر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية جمجرة الجديدة دائرة مركز بنها بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرفين، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وضبط المتهمين بإصابة الطرف الأول وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة سلاح أبيض "مطواة"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.