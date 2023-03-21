إحالة 4 أشخاص للمحاكمة لاتهامهم بالاستعراض بالتوك توك على دائرى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالإستعراض بمركبات التوك توك على دائرى الجيزة.

فيما جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة، في وقت سابق حبس 4 سائقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاستعراضهم بمركبات التوك توك على دائرى الجيزة .

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستعراضهم بمركبات التوك توك على دائرى الجيزة ، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

نجحت الداخلية في ضبط 4 من قائدى مركبات التوك توك لقيامهم بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة مُعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط (4 سائقين مركبات "توك توك"- مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية).. لقيامهم بقيادة مركبات "توك توك" بدون ترخيص والسير برعونة والقيام بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .