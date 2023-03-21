أمطار ونشاط رياح وارتفاع حرارة.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء أول أيام الربيع

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 21 مارس حتى السبت المقبل 25 مارس 2023، لتشهد البلاد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 5 درجات، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:



- الثلاثاء 21 مارس: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 5 درجة .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



- الأربعاء 22 مارس: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



- الخميس 23 مارس: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



- الجمعة 24 مارس: أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى و أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى و الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- السبت 25 مارس: أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.