اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسماء وعناوين المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج ببنى سويف

الثلاثاء، 21 مارس 2023 09:32 ص
أسماء وعناوين المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج ببنى سويف وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسماء وعناوين المراكز الصحية المختصة بفحص المقبلين علي الزواج بمحافظة بنى سويف ، والتى تعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 مساء.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إجراء الفحص الطبي لـ51 ألفًا و335 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».
 
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 28 ألفًا و802 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.
 
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
 
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن). 
 
 
image0
 

image1
 

 

 

الصحة

دمياط

المقبلين على الزواج

مبادرة فحص المقبلين على الزواج



الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة تحذر المقبلين على الزواج من الامتناع عن إجراء الفحوصات والتحاليل.. تؤكد: الإجراءات إلزامية ولا يمكن اختصارها.. حسام عبد الغفار: عدم القيام بها يمنع إتمام الزواج.. وتشدد: كافة الخطوات تتم بشكل سرى

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:00 ص

الصحة تنشر أسماء وعناوين المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج بدمياط

الإثنين، 20 مارس 2023 01:03 م

ماذا يحدث إذا رفض أحد الطرفين المقبلين على الزواج عمل التحاليل؟ الصحة توضح

الأحد، 19 مارس 2023 12:48 م

الصحة تنشر أسماء وعناوين المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج بالغربية

الأحد، 19 مارس 2023 12:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة