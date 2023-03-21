أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أسفر حادث إنقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في ملوي جنوب المنيا عن مصرع نادي محمد عمر 32 عاما، مقيم ب مركز ملوي

وأصيب في الحادث 17 شخص وهم: حامد عبد المقصود 53 عاما، عادل حجازي 39 عاما، جابر بدوي 49 عاما، محمد كمال 51 عاما، سمير طه 47 عاما، طارق إبراهيم 42 عاما، جميل موسي 45 عاما، حسني فاروق 42 عاما، محمود فضل 52 عاما، ناصر رمضان 52 عاما، محمود راتب 42 عاما، نبيل خليل 48 عاما، يحي سعد 45 عاما، خضر عبد الحميد 50 عاما، أبو القاسم عبد الحميد 52 عاما، نور فاروق 45 عاما، وضاحي عبد الرحيم 48 عاما.

تم نقل المصابين وجميعهم من مركز ملوي إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج، حيثت تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وبتر بالساق ونزيف وكسور، وقررت المستشفي تحويل المصابين الأول والثاني وهما: حامد عبد المقصود، وعادل حجازي إلي أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، في وقت سابق، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإنقلاب سيارة نقل قلاب تابعة لوحدة محلية، يستقلها 18 شخص، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بحري كمين البرشا أمام مركز ملوي، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.