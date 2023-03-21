أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21-3-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: راية لخدمات مراكز الاتصالات، والدولية للأسمدة والكيماويات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والملتقى العربية للاستثمارات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 993.575 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 451.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.14%، والعرب على 5.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 44.7 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 166.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 146.3 مليون جنيه، 69.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 15325 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 2647 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 18059 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 4096 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.06%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.065 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.43%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 16.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.50%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 0.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.49%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.219 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.43%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.85%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 16.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 2.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.89%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 6.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.47%.