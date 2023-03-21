أسباب اصفرار الأسنان وطرق تبييضها في المنزل

كتبت إيناس البنا

الابتسامة البيضاء المشرقة هي شيء يرغب فيه معظم الناس، فيمكن أن يعزز مظهرنا ، ويعزز ثقتنا ، ويترك انطباعًا دائمًا على من نلتقي بهم، ومع ذلك ، قد تكون علاجات تبييض الأسنان الاحترافية مكلفة تستغرق وقتًا طويلاً ، وليس كل شخص مستعدًا أو قادرًا على الخضوع لمثل هذا الإجراء، لحسن الحظ ، هناك العديد من الطرق السهلة والميسورة التكلفة لتبييض الأسنان في المنزل وفقا لموقع " onlymyhealth".

أسباب اصفرار الأسنان



قبل الغوص في الطرق المختلفة لتبييض الأسنان في المنزل ، من المهم أن نفهم أسباب تغير لون الأسنان في المقام الأول، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في تغير لون الأسنان ، بما في ذلك:

1. النظام الغذائي

يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة والمشروبات ، مثل القهوة والشاي والنبيذ الأحمر والتوت الداكن ، في تلطيخ الأسنان بمرور الوقت.

2. استخدام التبغ



يمكن أن يؤدي كل من التدخين ومضغ التبغ إلى ظهور بقع صفراء أو بنية اللون على الأسنان.

3. العمر

مع تقدمنا ​​في السن ، تصبح أسناننا بشكل طبيعي أقل بياضًا بسبب البلى.

4. سوء نظافة الفم

يمكن أن يؤدي إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام إلى تراكم البلاك والجير ، مما قد يجعل الأسنان تبدو صفراء أو بنية اللون.

5. الأدوية



يمكن أن تسبب بعض الأدوية ، مثل التتراسيكلين والدوكسيسيكلين ، تغير لون الأسنان إذا تم تناولها خلال مرحلة الطفولة أثناء نمو الأسنان.

طرق تبييض الأسنان في المنزل



الآن بعد أن فهمنا الأسباب المختلفة لتغير لون الأسنان ، دعنا نستكشف بعض الطرق السهلة لتبييض الأسنان في المنزل:

1. صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين



صودا الخبز مادة كاشطة خفيفة يمكن أن تساعد في إزالة البقع السطحية على الأسنان، عند مزجه مع بيروكسيد الهيدروجين ، فإنه يشكل عجينة يمكن استخدامها لتبييض الأسنان. ما عليك سوى خلط كمية صغيرة من صودا الخبز مع بضع قطرات من بيروكسيد الهيدروجين حتى تتكون عجينة. ضع العجينة على أسنانك واتركها لبضع دقائق قبل شطفها جيدًا.

2. سحب الزيت



يُعد سحب الزيت من الممارسات القديمة في طب الأيورفيدا والتي تتضمن حشو الزيت (مثل زيت جوز الهند) في فمك لعدة دقائق، يُعتقد أنه يساعد في إزالة البكتيريا والسموم من الفم ، مما قد يساهم في تغير لون الأسنان. لتجربة سحب الزيت ، ببساطة تمضمض بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك لمدة 10-15 دقيقة قبل بصقها وشطف فمك بالماء.

3. شرائط التبييض

يمكن أن تكون شرائط التبييض المتاحة دون وصفة طبية وسيلة فعالة وملائمة لتبييض الأسنان في المنزل، هذه الشرائط مغطاة بهلام أساسه البيروكسيد يمكن أن يساعد في إزالة البقع السطحية على الأسنان، ما عليك سوى وضع الشرائط على أسنانك للمدة الموصى بها (عادةً حوالي 30 دقيقة) قبل إزالة الفم وشطفه.

4. استخدام الفرشاة مع الفحم المنشط



الفحم النشط هو مادة مسامية يمكن أن تساعد في امتصاص البقع السطحية على الأسنان، لاستخدام الفحم المنشط لتبييض الأسنان، ما عليك سوى تبليل فرشاة أسنانك وتغميسها في كمية صغيرة من مسحوق الفحم النشط، اغسل أسنانك بالفرشاة كالمعتاد ، مع الحرص على عدم تلطيخ الفحم بملابسك أو في فمك.

5. تناول الخضار والفواكه المقرمشة



يمكن لبعض الفواكه والخضروات ، مثل التفاح والكرفس والجزر ، أن تساعد في إزالة البقع السطحية على الأسنان مع تعزيز إنتاج اللعاب بشكل صحي، حاول دمج هذه الوجبات الخفيفة المقرمشة في نظامك الغذائي للمساعدة في الحفاظ على أسنانك تبدو ناصعة وبياض.

هناك العديد من الطرق السهلة والميسورة لتبييض الأسنان في المنزل. سواء كنت تفضل العلاجات الطبيعية مثل سحب الزيت والفحم المنشط أو الخيارات المتاحة دون وصفة طبية مثل شرائط التبييض ، فمن المؤكد أن هناك طريقة تناسبك. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن الحفاظ على عادات نظافة الفم الجيدة ، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام ، أمر بالغ الأهمية لمنع تغير لون الأسنان والحفاظ على ابتسامة صحية وجميلة.