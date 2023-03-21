اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:37 م
أكرم القصاص
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أردوغان يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى تركيا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:28 م
أردوغان يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى تركيا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
وكالات

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.
 
وحسب موقع روسيا اليوم، قدم أردوغان، اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا للترشح إلى لجنة الانتخابات التركية في العاصمة أنقرة.

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تركيا

الانتخابات التركية

انقرة



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