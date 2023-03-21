أردوغان يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى تركيا

وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قدم أردوغان، اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا للترشح إلى لجنة الانتخابات التركية في العاصمة أنقرة.