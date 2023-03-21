الرئيسية أخبار عالمية أردوغان يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى تركيا الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:28 م الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية. وحسب موقع روسيا اليوم، قدم أردوغان، اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا للترشح إلى لجنة الانتخابات التركية في العاصمة أنقرة. اردوغان تركيا الانتخابات التركية انقرة الموضوعات المتعلقة أردوغان: لا نية لتأجيل الانتخابات وستعقد فى 14 مايو المقبل الأربعاء، 01 مارس 2023 12:13 م أردوغان: تأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.. والإعمار خلال أسابيع السبت، 11 فبراير 2023 02:22 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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