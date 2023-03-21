"أحمد شقداف" بطل العالم فى القوة البدنية بدمياط: أُهدى البطولة للرئيس السيسى

دمياط - هيثم مراد

نماذج عديدة ظهرت لتؤكد تفوق مصر رياضيًا فى العديد من الألعاب، خاصة ألعاب القوى والتى سجلت بها مصر حضورًا قويًا من خلال اللاعبين المشاركين فى البطولات المختلفة حول العالم.

التقى "اليوم السابع" بالبطل أحمد شقداف ابن محافظة دمياط، صاحب المركز الثانى ببطولة العالم فى القوة البدنية، والتى نظمتها مصر للمرة الأولى فى تاريخها الشهر الماضى بمحافظة البحر الأحمر.

"بطولة العالم كان صعب تخرج من مصر خصوصًا أنها على أرضنا، بعثة المنتخب بذلت مجهود كبير عشان نحقق البطولة والحمد لله تفوقنا على 52 دولة مشاركة" هكذا بدأ البطل أحمد شقداف حديثه لنا واصفا جزء من كواليس بطولة العالم الاخيرة واستكمل قائلا: "علمت بالبطولة فى متأخر كان امامى وقت قصير للتحضير، ولكن كان هدفى تحقيق إنجاز يكتب باسم مصر وهذا كان حافز كبير لي".

وأضاف صاحب فضية العالم للقوى البدنية قائلا: "أسرتى كانت السبب الرئيسى فى نجاح مشوارى الرياضى، اتدرب على يد شقيقى الأكبر واجد دعمًا كبيرًا من والدى ووالدتى منذ الصغر، يمكننى القول أنهم جزء كبير فى هذا الإنجاز".

وعن كواليس البطولة قال أحمد شقداف: "أخفقت فى أول ظهور لى بالبطولة، لم أتمكن من اللعب جيدًا فى أول مرة، ولكنى كنت واثقًا أنى سأكمل البطولة بشكل جيد حتى حقت الميدالية الفضية".

تجاذب شقيق كابتن مصر أطراف الحديث قائلا: "عندما قمت بتدريب شقيقى لم أشعر ابدا أننا سنخفق، كان شغوفًا جدًا لتحقيق إنجاز ببطولة العالم، وهذا جعلنا نجتاز فترة التأهيل بسهولة رغم ضيق الوقت".

وأضاف شريف شقداف مدرب بطل مصر فى القوة البدنية قائلا: "العامل النفسى للاعب أمرًا هامًا، عندما أخفق فى الجولة الأولى كان لابد من تقديم الدعم النفسى اللازم وهذا ما حدث" واضاف قائلا: "سعيد بما حققنا ونسعى لتحقيق الذهبية فى البطولة القادمة، ورسالتى لكل شباب مصر ابحث عن شغفك فى أى مجال وستصل لما تريد".

عاود أحمد شقداف بكل العالم فى القوة البدنية الحديث قائلا: "لاعبى الروس والمجر كانوا على علم بقوة شخصية اللاعب المصرى، كانوا يعلمون أن المنافسة لم تكن سهلة والحمد لله البطولة مخرجتش من مصر حققنا المركزين الأول والثاني".

واختتم صاحب المركز الثانى فى بطولة العالم للقوة البدنية الحديث قائلا: "عليكم بالرياضة هذا أمر هام جدًا، سعيد لما وصلت إليه وإنجازى فى هذه البطولة هدية للرئيس السيسى، دعمه للرياضيين كان علامة فارقة ونقطة تحول كبيرة فى مسيرتنا، واعد بتحقيق الذهبية فى البطولة القادمة".



















