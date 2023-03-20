وزير المالية يستعرض التجربة المصرية لتسريع التعافى والتحول الأخضر

كتب أحمد يعقوب

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية ، اليوم الإثنين، في الاجتماع السنوى الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بعنوان: «تسريع التعافي والتحول في أفريقيا لتقليل عدم المساواة والهشاشة».

يطرح الوزير، التجربة المصرية فى مواجهة الأزمات العالمية المتتالية، مع الأخذ فى الاعتبار مكافحة التغيرات المناخية بآثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، على نحو يسهم فى تسريع التعافي والتحول الأخضر، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، بحيث يكون أكثر قدرة على تحمل الصدمات الداخلية والخارجية، والمضي فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

ويشارك الوزير، فى اجتماع مجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بالهيكل المالي العالمى، لطرح المبادرة المصرية حول «تحالف الديون المستدامة»، التى تم الإعلان عنها خلال يوم «التمويل» على هامش قمة المناخ «COP27».

يوجه الوزير الدعوة إلى انضمام المزيد من الدول الأفريقية وغير الأفريقية إلى تحالف الديون المستدامة، مع تعزيز بنية الاقتصادات الأفريقية القومية حتى تصبح أكثر قدرة على تحمل الصدمات المتكررة التى يواجهها العالم وأفريقيا.

ويؤكد الوزير، أهمية إطلاق مسار جديد للمشاورات لمساندة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، ودعم مسيرتها للتحول الأخضر، فى ظل تحديات عالمية بالغة القسوة، أدت إلى ارتفاع تكلفة تمويل التنمية، فضلاً على زيادة أسعار الطاقة والغذاء بشكل غير مسبوق.

ويشارك الوزير أيضًا في مائدة حوارية بعنوان: «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ وفرص الاستفادة من التمويل الأخضر»، التى سيتم فيها مناقشة سبل مواجهة العالم للآثار الهائلة للاحتباس الحرارى، والتهديدات المناخية؛ مما يستدعي زيادة الاستثمارات المرنة الموجهة لأغراض التكيف المناخي.

ومن المنتظر أن يلتقى الوزير على هامش الاجتماعات بكل من: أنطونيو بيدرو القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا «ECA»، والدكتورة حنان مرسى نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وعدد من وزراء المالية الأفارقة والشخصيات البارزة.