وزير العدل يشهد انطلاق احتفالية تكريم المميزين خلال العام القضائى الجديد..صور

انطلقت منذ قليل احتفالية تكريم القضاة المتميزين من جميع الجهات والهيئات القضائية، التى تنظمها وزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك عن تميزهم فى المستوى الفني والعملى خلال العام القضائي الجديد، بحضور رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وتوافد على الاحتفالية عدد كبير من القضاة من رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، حيث حضر المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم تسليم شهادات تقدير للقضاة المميزين خلال العام القضائى موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبدء احتفالية تكريم القضاة بالتقاط صورة تذكارية لجميع القضاة المكرمين.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

ويتم تكريم المتميزين من الجهات القضائية، التي تضم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

جدير بالذكر أنه يتم تكريم القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم القضاة الأكثر تميزا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.