وزير العدل: الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية ورسوم صندوق رعاية الأسرة زهيدة

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وأنه فى مرحلة الصياغة وضبط مواده، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد مشروع يحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الراجل ومصلحة الطفل.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، مشروع القانون حاليا في فترة مراجعة الصياغة وضبطها من الناحية الموضوعية والإجرائية، مضيفا بأنه تم إعداد مشروع قانون أخر لصندوق رعاية الأسرة المصرية.

وأضاف وزير العدل إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون الصندوق قائما على دراسات حتى لا نقع في مديونية مرة أخرى، ونحن أجرينا دراسات إكتوارية أخذت منا وقت طويل جدا بالتعاون مع وزارة التضامن حتى نستطيع وضع المبالغ التي تدعم الصندوق، والدراسة الإكتوارية انتهت الأسبوع الماضي والحمد لله.

وتابع الوزير: أعلن أمام الرئيس والجميع أن المبالغ التي سيتم دفعها للصندوق ستكون زهيدة جدا، ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل.

وأكمل المستشار عمر مروان أن الصندوق ستكون له موارد من مصادر متعددة وستغطى كل التكاليف وهو قائم على دراسة سليمة بنسبة 100%، وقريبا سنعرضه مع مشروع القانون.