وزير السياحة يشهد توقيع عقود تشغيل 3 فنادق بالساحل الشمالى والقاهرة الجديدة

كتب محمد أسعد

نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل 3منشآت فندقية جديدة بالساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، وذلك بين مجموعة شركات أرابيلا للتطوير العقاري والتنمية السياحية وبالتعاون والشراكة مع شركةIHG العالمية لإدارة الفنادق.

وفي بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار ذكرت أنه قام بالتوقيع المهندس محمد أمين الدخميسي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيلا للتطوير العقاري والتنمية السياحية، وهيثم مطر المدير التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا.

وفي كلمته، أعرب أحمد عيسى عن سعادته لتواجده اليوم، مقدماً التهنئة لشركتي IHG وأرابيلا على التوقيع الذي شهده اليوم والذي سيكون بداية نجاح لهذه المنشآت الفندقية الهامة والتي ستكون إضافة قوية للطاقة الفندقية الموجودة في مصر.

وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تشجيع فرص الاستثمار الفندقي وزيادة طاقة الغرف الفندقية بها لتلبية أهداف الوزارة بشأن تنمية حركة السياحة الوافدة وزيادة الطلب للوصول إلى المستهدفات الطموحة التي وضعتها الحكومة للسائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، لافتاً إلى أنه من أبرز محاورها تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وإتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وكذلك العمل على تطوير تجربة السائحين في مصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بها.

وأكد أحمد عيسى على الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص سواء المصري أو العالمي لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما أشار الوزير إلى دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب لصناعة السياحة في مصر وخاصة في ظل أهمية هذه الصناعة بالنسبة للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، حيث تنظم وتراقب الوزارة عمل حوالي 8000 منشأة مختلفة تعمل بالقطاع السياحي في مصر.

ومن المقرر أن تساهم هذه الفنادق الجديدة في إضافة أكثر من ٥٠٠ غرفة فندقية للطاقة الفندقية في مصر، وذلك في إطار توسيع والاستجابة للطلب المتزايد على المنتجعات الفاخرة وعروض الضيافة المتميزة في مصر وتحقيق مستويات جديدة من الرفاهية لإرضاء المسافرين والسائحين حول العالم ولا سيما في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع الفنادق في مصر.

ومن المقرر أن يتم افتتاح هذه المشاريع الفندقية الجديدة التي قيد الإنشاء حالياً في مناطق هامة وهي القاهرة الجديدة والقاهرة والساحل الشمالي خلال الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٦.