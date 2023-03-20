وزير الخارجية يشيد بدعم سكرتارية الاتفاقية الإطارية لرئاسة مصر مؤتمر المناخ

كتب أحمد جمعة

التقى سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27 اليوم الإثنين، سايمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، على هامش فعاليات اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ.

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية أشاد خلال اللقاء بدعم سكرتارية الاتفاقية الإطارية للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ الذي عقد بشرم الشيخ العام الماضي، مما ساهم في نجاح المؤتمر في الخروج بالنتائج المنشودة التي تعزز من العمل المناخي على مختلف الأصعدة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول كيفية تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، في إطار الإعداد للدورة المقبلة للمؤتمر COP28 بالإمارات، خاصةً فيما يتعلق بالوفاء بتعهدات حشد التمويل لعمل المناخ، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ لإنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية الأكثر تضرراً.