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وزارة الداخلية: لأول مرة مراكز الإصلاح والتأهيل بدون غارمين

الإثنين، 20 مارس 2023 06:33 م
وزارة الداخلية: لأول مرة مراكز الإصلاح والتأهيل بدون غارمين الغارمات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استمرارا للجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ( سجون بلا غارمين أو غارمات ) وتنفيذاً لقرار  الرئيس بالإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة عن عدد من المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتنظيم احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون تم خلالها الإفراج عن عدد (85) من الغارمين والغارمات بعد سداد مديونياتهم .. لتخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات لأول مرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 


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الداخليه

السجون بدون غارمين



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