"مياه الإسكندرية": الإحلال والتجديد لرافع الدخيلة و"أبو تلات"

الإسكندرية جاكلين منير

قام المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الإسكندرية ، بجولة شملت روافع كل من الدخيلة، رافع كيلو 21، رافع أبو تلات، اطمأن خلالها على عملية الإحلال والتجديد وخط سير العمل، كما اطمئن على ضغوط المياه وأعمال الصيانة بها ، كما أوصى بتذليل العقبات وحل المشاكل أولاً بأول تجنبا لحدوث أزمات.

كما قام رئيس الشركة بالمرور على فروع ومركز خدمة عملاء الورديان والعجمي والساحل وأكتوبر لمتابعة أعمال التحصيل، والتعجيل في تركيب العدادات مسبقة الدفع وتغيير العدادات العاطلةِ والمتوقفةِ بأخرى جديدة، كما أوصى بسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم فى أسرع وقت ممكن.

يأتى ذلك حرصاً من الشركة على محاسبة المواطنين على الاستهلاكات الفعلية وتماشياً مع خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد.

وتلقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقريرا حول أبرز أعمال إدارة الأزمات وغرفة العمليات الرئيسية، وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة خلال عام 2022.

وأوضح وليد على مرسى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرف العمليات، أنه خلال عام 2022 جاءت الشكاوى التى تم استقبالها والتعامل الفورى معها ومتابعة حلها مع الجهات المعنية كالتالى: عدد 1457 شكوى مخالفات (البناء - الهدم ـ الحفر)، وعدد 484 شكوى (الانهيارات الجزئى والكلى ـ السقوطات) وعدد 564 شكوى حوادث طرق وحرائق وحالات تسمم، و535 شكوى تراكمات القمامة، وعدد 528 شكوى انقطاع الكهرباء، وعدد 1330 شكوى انقطاع المياه وكسر مواسير المياه.

وأضاف أنه من أبرز الأعمال التى تمت هى: رفع معدل إنجاز الشكاوى المقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بنسبة 100% لمؤشر الأداء، ودعم غرفة العمليات بأجهزة الحاسـب الآلى والتدريب على برنامج المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، وتدريب العاملين بالإدارة العامة للازمات والكوارث على كيفية إعداد الخطط والسيناريوهات المحلية لمواجهة المخاطر مثل (السيول والأمطار الغزيرة – الزلازل، وغيرها).