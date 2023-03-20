اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 08:04 م
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مقتل عنصر إجرامى فى تبادل اطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط

الإثنين، 20 مارس 2023 06:57 م
مقتل عنصر إجرامى فى تبادل اطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – سبق اتهامه فى قضايا أبرزها " مقاومة سلطات، أسلحة وذخائر، شروع فى قتل، مخدرات، سرقة" - والمطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالسجن المؤبد) بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، واسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية – طبنجة – 9 خزائن – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 3 قنابل دخان - 17 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – 200 قرص مخدر – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول ).


عنصر اجرامي

اسيوط

الداخلية



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