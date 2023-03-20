مصرع طفلة غرقا بمصرف مائى فى العسيرات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى العسيرات المركزى جنوب محافظة سوهاج، طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين، جثة هامدة، وذلك على إثر تعرضها لحادث غرق، وذلك إثر سقوطها بإحدى المصارف المجاورة لمنزلها بدائرة المركز، تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم توقيع الكشف عليها وتصرح بدفن، عقب ذلك.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بغرف طفله رضيعه ووفاتها، عقب سقوطها داخل المصرف بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى، وتم نقلها للمستشفى المركزى بالعسيرات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب المحافظة، بورود إشارة من المستشفي المركزي لمركز شرطة العسيرات بوصول الطفلة مريم ح م عامين وتقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء غرق.

وبسؤال كل من والدها حسن م م ح 38 سنة عامل، ووالدتها "أنوار. م. ا" 30 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلتهما المذكورة علي حافة المصرف المجاور للمنزل انزلقت قدماها وسقطت به مما نتج عنه غرقها ووفاتها.

تم نقلها للمستشفى المركزى، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.