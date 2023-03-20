مستشار بالصحة العالمية: كل 4 دقائق تتوفى سيدة فى العالم بسبب سرطان الثدى

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد عفيفى المستشار الاقليمى لصحة المرأة ب منظمة الصحة العالمية ، خلال مؤتمر صحة المراة المنعقد حاليا بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن كل 4 دقائق تموت سيدة بالعالم بسبب سرطان الثدى، موضحا، إن سرطان الثدى هو الأكثر انتشارا فى اقليمنا " شرق المتوسط".

وأكد، أن السمنة تتسبب فى أمراض أكثر خطورة، ونحن الأسوا بالنسبة للانيميا، ولكن المعدل مخيف يتراوح ما بين 27 % إلى 70%، ونطالب بالنظر لصحة المرأة بالأخص الاهتمام بسرطان الثدى وسرطان عنق الرحم، كما أن الرجال يتعرضون لسرطان الثدى أيضا ويكون أكثر فتكا ولابد من تخصيص الموارد لمواجهة هذه الامراض التى تسبب الوفيات بين النساء .

وأوضح، أن الاكتئاب يتضاعف مرتين فى إقليم شرق المتوسط، والتدخين ينتشر بين الفتيات كما ينتشر بين الرجال، والنساء يعانين من الإعاقة والايدز لذلك لابد من الاهتمام بجميع هذه الامراض وعلاجها من اجل رفاهية النساء، حتى نتأكد أنها إذا عاشت حياة أطول أن تعيش حياة سعيدة وبصحة أفضل.

حضر المؤتمر عدد من مسئولى منظمة الصحة العالمية ومنهم الدكتور احمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط والدكتورة رنا الحجة مدير البرامج بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط.

من جانبها قالت الدكتورة هالة يوسف المستشار الاقليمى للصحة الانجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، يجب ان نبذل جهدنا للوصول للهدف صفر فى مجال العنف ضد المرأة وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، والتركيز على سرطان عنق الرحم وسرطان الثدى، مضيفة، إن هناك 55 مليون فى حاجة إلى مساعدة بالعالم نصفهم من النساء، ولابد من مناهضة العنف ضد المرأة، وبذلنا جهود كبيرة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لدعم القوى العاملة وقوى التمريض وجامعة الدول العربية لدعم القبالة وطواقم التمريض لأنهما عصب الخدمات الطبية ككل، والتطبيب عن بعد يدعم صحة المرأة .