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مستثمرو نصر النوبة بمحافظة أسوان يتسلمون وحداتهم الصناعية

الإثنين، 20 مارس 2023 07:46 م
مستثمرو نصر النوبة بمحافظة أسوان يتسلمون وحداتهم الصناعية هيئة التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

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قامت لجنة فنية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتسليم عدد من المستفيدين من شباب أعمال مركز نصر النوبة وحداتهم الصناعية بمجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان.
 
ويأتي ذلك في أعقاب قيام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية أمس بتسليم خطابات تخصيص 40 وحدة صناعية مجهزة إلى 31 مستثمر .
 
هذا وقد قامت اللجنة بتوقيع العقود وإنهاء الإجراءات لحاجزى الوحدات، وقام المستثمرون بمعاينة واستلام مفاتيح الوحدات الخاصة بهم، جاهزة لتركيب الماكينات والتشغيل الفورى وبدء الإنتاج.

التنمية الصناعية

التنمية الصناعية في مصر

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