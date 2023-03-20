محكمة جنايات الزقازيق تقضى بالمؤبد على شخصين بتهمة التعدى على طفلة فى بلبيس

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شخصين بالسجن المؤبد لقيامهما بالتعدى على طفلة لم تبلغ الرابعة عشر من عمرها وتعريض حياتها للخطر بنطاق دائرة مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 25466 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة رقم 4218 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم" محمد س أ" 42 سنة، و" إبراهيم س أ " مقيمان مركز بلبيس،إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بالتعدى على طفلة عمرها 14 سنة، وتعريض حياتها للخطر بنطاق مركز بلبيس.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمان قد تم ضبطهما بعد إذن النيابة العامة، لقيامهما بتعريض حياة الطفلة واخلاقها للخطر، بأن المتهم الأول من أقاربها شقيق والدها، وقاما مع المتهم الثانى بالتعدى عليها وتعريض حياتها للخطر، وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.