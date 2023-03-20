محافظ بورسعيد: بدء تطوير الشوارع وحل مشكلات أصحاب مهنة الصيد فى القابوطى

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفداً من منطقة القابوطي بحي الضواحي، وذلك لتوجيه الشكر له على قرار بدء تطوير المنطقة بالكامل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمطالب أصحاب مهنة الصيد.
جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وفي بداية اللقاء، قدم وفد منطقة القابوطي الشكر لمحافظ بورسعيد على سرعة استجابته لمطالب أهالي القابوطي على الفور بعد يومين من زيارته لمنطقة القابوطي، والبدء في تطوير ورصف كافة الشوارع والطرق الرئيسية و الفرعية، فضلاً عن البدء في استكمال المرحلة الثانية من مشروع كورنيش قناة الاتصال حتى منطقة القابوطي.
واستجاب المحافظ، لطلبات أصحاب مهنة الصيد من أهالي المنطقة وتقديم كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لهم، وخلال اللقاء استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور خطة تطوير منطقة القابوطي بالكامل، وذلك في إطار خطة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد.
وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال رصف وتطوير الطرق بمنطقة القابوطي سوف تتم وفقا لمدة زمنية محددة، وذلك ضمن خطة موسعة لتطوير جميع الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، لتقديم خدمات على أعلى مستوى لقاطني هذه المنطقة، والارتقاء بمستوى معيشتهم، تماشيا مع التنمية غير مسبوقة التي تجري على أرض بورسعيد في كافة الاتجاهات، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع حي الضواحي، هذا بالإضافة إلى البدء في استكمال المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال حتى منطقة القابوطي.
وكانت المنطقة، شهدت افتتاح مسجد النصر بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون جنيه، وعلى مساحة 600 مترا، وحينها التقى المحافظ بالأهالي واستمع لمطالبهم، ووجه الأجهزة المعنية بسرعة دراسة هذه المطالب وبحثها، فضلا عن التوجيه بالحل الفوري لمشكلات أصحاب مهنة الصيد بالمنطقة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة التي تضمن سبل الراحة لأهالي منطقة القابوطي بالضواحي.
كما عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة الاستعدادت الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك واستعراض جهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير الأمن، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديري المديريات، والجهاز التنفيذي، والأجهزة المعنية.
ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات إحتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية.
كما وجه بالمتابعة الميدانية ومنع التعديات ورفع الاشغالات، مؤكداً علي مدير عام مديرية الأوقاف باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المساجد وساحات الصلاة ورفع كفاءتها لاستقبال المصليين خلال الشهر المبارك.
وشدد اللواء عادل الغضبان، على تكثيف أعمال النظافة المستمرة فى كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى ببورسعيد، فضلاً عن تكثيف حملات النظافة فى المساجد والمناطق المحيطة، وأكد على كافة رؤساء الأحياء أهمية التواجد الميدانى لمتابعة حملات النظافة وإزالة الإشغالات لتحقيق المستوى اللائق بمحافظة بورسعيد.
وأضاف محافظ بورسعيد، أنه علي رؤساء الأحياء المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال المرور، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية ( كمية – جودة )، تكثيف الحملات على ( المجزر – محال بيع الطيورالحية - المطاعم – محال تقديم الوجبات الجاهزة والعصائر والحلويات الرمضانية - الكافتيريات، وضمان انتظام العمل بمحطات الوقود بأنواعه ( تقليدى –الغازالطبيعى )، وتوافر أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة ( تجارى – منزلى )، وتشديد الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن لضمان توافر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج طبقا للقواعد والضوابط المنظمة فى هذا الشأن،
كما شدد محافظ بورسعيد على تعامل الأحياء وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أى أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.
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