محافظ بورسعيد: بدء تطوير الشوارع وحل مشكلات أصحاب مهنة الصيد فى القابوطى

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وفداً من منطقة القابوطي بحي الضواحي، وذلك لتوجيه الشكر له على قرار بدء تطوير المنطقة بالكامل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمطالب أصحاب مهنة الصيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وفي بداية اللقاء، قدم وفد منطقة القابوطي الشكر لمحافظ بورسعيد على سرعة استجابته لمطالب أهالي القابوطي على الفور بعد يومين من زيارته لمنطقة القابوطي، والبدء في تطوير ورصف كافة الشوارع والطرق الرئيسية و الفرعية، فضلاً عن البدء في استكمال المرحلة الثانية من مشروع كورنيش قناة الاتصال حتى منطقة القابوطي.

واستجاب المحافظ، لطلبات أصحاب مهنة الصيد من أهالي المنطقة وتقديم كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لهم، وخلال اللقاء استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور خطة تطوير منطقة القابوطي بالكامل، وذلك في إطار خطة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال رصف وتطوير الطرق بمنطقة القابوطي سوف تتم وفقا لمدة زمنية محددة، وذلك ضمن خطة موسعة لتطوير جميع الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، لتقديم خدمات على أعلى مستوى لقاطني هذه المنطقة، والارتقاء بمستوى معيشتهم، تماشيا مع التنمية غير مسبوقة التي تجري على أرض بورسعيد في كافة الاتجاهات، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع حي الضواحي، هذا بالإضافة إلى البدء في استكمال المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال حتى منطقة القابوطي.

وكانت المنطقة، شهدت افتتاح مسجد النصر بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون جنيه، وعلى مساحة 600 مترا، وحينها التقى المحافظ بالأهالي واستمع لمطالبهم، ووجه الأجهزة المعنية بسرعة دراسة هذه المطالب وبحثها، فضلا عن التوجيه بالحل الفوري لمشكلات أصحاب مهنة الصيد بالمنطقة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة التي تضمن سبل الراحة لأهالي منطقة القابوطي بالضواحي.