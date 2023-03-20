اليوم السابع
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محافظ القاهرة يستقبل الفريق المشارك فى بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم

الإثنين، 20 مارس 2023 05:45 م
محافظ القاهرة يستقبل الفريق المشارك فى بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم محافظ القاهرة يستقبل الفريق المشارك فى بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم
كتب سيد الخلفاوى

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استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فريق القاهرة من مواليد 2009 المسافر للمشاركة فى بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم.

وأعرب محافظ القاهرة خلال اللقاء عن تمنياته للفريق بالفوز بالبطولة مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع الاهتمام بالرياضة ضمن أهم أولوياتها وتقدم الدعم الكامل للشباب فى كافة الرياضات.

شهد اللقاء الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، كابتن ماهر همام رئيس اللجنة الفنية للمنتخب، ومحمد الشربينى المدير التنفيذى لفرع القاهرة لكرة القدم، ومحمد حشيش نائب المدير التنفيذى لفرع القاهرة لكرة القدم، وأيمن حسان المدير الادارى للمنتخب وعد من قيادات المحافظة.

ويتكون الفريق المشارك فى البطولة من 16 لاعبا تم اختيارهم من أكثر من 250 لاعب من كافة أندية القاهرة بعد مرورهم بكافة الاختبارات اللازمة، إلى جانب أحمد عبد الظاهر مدير فنى، ومحمود خلف مدرب، وحازم فرج مدرب حراس مرمى، والدكتور أحمد طلعت طبيب المنتخب، وأحمد السيد كمال إدارى. 

وبطولة هذا العام هى النسخة العاشرة من بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم وسبق أن فاز منتخب القاهرة بالمركز الأول فى البطولة التى أقيمت عام 2015

 


القاهرة

الرياضة

كرة القدم

محافظ القاهرة



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