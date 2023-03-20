محافظ البحر الأحمر يفتتح الممشى السياحي الجديد بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اليوم الأثنين، الممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي شمال مدينة الغردقة، بحضور عدد من السياح وملاك وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة.

ويبلغ طول الممشى السياحى الجديد شمال الغردقة 8 كيلو متر بتكلفة حوالي 100 مليون جنيه، بالمشاركة المجتمعية مع المستثمرين السياحيين، ليكون متنفس لأهالى منطقة الأحياء وشمال الغردقة.

من جانبه قال سامح جمعة مسئول إحدى الشركات المنفذة للممشى السياحى، أن الممشى يضم مظلات ومساحات خضراء، وأشجار وإضاءة مميزة وكافيهات ومحلات سياحية ومظلات وأماكن انتظار سيارات.

وأضاف أن الممشى السياحي الجديد يخدم نزلاء ورواد عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة، وصمم على الطراز الأوروبي، ويضم مظلات ومساحات الخضراء وأشجار إضاءة مميزة ليلا وكافيهات ومحلات سياحية ومظلات وأماكن انتظار سيارات.

من جانبه قال رضا الدخاحني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية مطلة على الممشى الجديد، أن الممشى الجديد يعكس جمال الرؤية البصرية حيث الإضاءة الحديثة والانترلوك الملون والمساحات الشاسعة الخضراء، مؤكدا أن تلك الممشى سيكون نقله حضارية بالنسبة للسياح نزلاء الفنادق القريبة منه.

ويبلغ طول الممشى 8 كيلو مترات ابتداء من منطقة مبارك 7 مرورا بمنطقة هاواي وحتى منتجعات الجونة شمال المدينة، يهدف إلى إظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة ومتنفس سياحى الآلاف من المواطنين.