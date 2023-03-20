محافظة القاهرة تخلى 60 فدانا بمنشأة ناصر لإنشاء مجمع حرفى

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه تم الانتهاء من إخلاء مساحة 60 فدان بمنطقة شمال الحرفيين بحى منشأة ناصر، وذلك بإزالة جميع المبانى العشوائية والعشش المتواجدة على تلك المساحة، والتي خصصت لإنشاء مجمع حرفى حضارى للمحلات التي سيتم نقلها من منطقة التطوير ب القاهرة التاريخية

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم تسليم الموقع كاملاً للأشغال العسكرية لاستكمال القيام بأعمال الإنشاءات للمجمع الحرفى والمساكن والمبانى الخدمية الخاصة بالمشروع، ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية.

وتشمل مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية 5 مناطق هى:

المنطقة الأولى

المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا.

المنطقة الثانية

هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.

المنطقة الثالثة

هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

المنطقة الرابعة

هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.

المنطقة الخامسة

هى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.