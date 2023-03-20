مجلس نقابة التطبيقيين يقرر الدعوة لإجراء انتخابات على مقعد النقيب

كتبت آية دعبس

عقد المجلس الأعلى ل نقابة التطبيقيين ، اجتماعا، للنظر فى منصب القائم بأعمال نقيب التطبيقيين بعد خلو المنصب بوفاة الدكتور زكريا حشاد النقيب العام للتطبيقيين.

وقد أسفر الاجتماع عن اتفاق أعضاء المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية والتى حددها قانون النقابة والمواد المكملة له واللائحة التنفيذية فى هذا الشأن وما قررته المادة 28 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإجراء الانتخابات على منصب النقيب العام.

وذلك بعقد الجمعية العمومية غير العادية التى تحدد لها يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 لاختيار وتسمية النقيب العام للتطبيقيين من المرشحين للمنصب.