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مايا مرسى: انخفاض نسبة الفتيات اللاتى تعرضن للختان من 21% إلى 14%

الإثنين، 20 مارس 2023 10:34 م
مايا مرسى: انخفاض نسبة الفتيات اللاتى تعرضن للختان من 21% إلى 14% مايا مرسى
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن نسبة الفتيات اللاتي تعرضن للختان انخفضت من 21% إلى 14%.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الختان انخفض كثيرا في الفتيات أقل من 19 سنة.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، : لا يوجد أي مكتسبات للمرأة ستخسرها في قانون الأحوال الشخصية الجديد، موضحة أن القوانين تطلعنا لقدام وليس للخلف.

وقالت مايا مرسى، إن الحوار مع النساء وجها لوجه يفرق كثيرا، ووصلنا إلى 5 ملايين طرقة باب، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون متطلبات الزواج منطقية لكي لا تتكرر أزمة الغارمات مرة أخرى.

 


مايا مرسى

المراه

المجلس القومى للمراه

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