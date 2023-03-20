مايا مرسى: انخفاض نسبة الفتيات اللاتى تعرضن للختان من 21% إلى 14%

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن نسبة الفتيات اللاتي تعرضن للختان انخفضت من 21% إلى 14%.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الختان انخفض كثيرا في الفتيات أقل من 19 سنة.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، : لا يوجد أي مكتسبات للمرأة ستخسرها في قانون الأحوال الشخصية الجديد، موضحة أن القوانين تطلعنا لقدام وليس للخلف.

وقالت مايا مرسى، إن الحوار مع النساء وجها لوجه يفرق كثيرا، ووصلنا إلى 5 ملايين طرقة باب، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون متطلبات الزواج منطقية لكي لا تتكرر أزمة الغارمات مرة أخرى.