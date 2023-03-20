لص هواتف المواطنين في عابدين يعترف: "بسرق بأسلوب المغافلة"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة عابدين، اعترف بارتكابة واقعة سرقة بأسلوب المغافلة، وأضاف خلال التحقيقات، أنه يقوم بتتبع المواطنين الذين يتحدثون في الهواتف خلال سيرهم بالطرق أو داخل سيارتهم، وينتظر حتى الفرصة ثم يقوم بسرقة الهاتف ويفر هاربا.

نجحت مديرية أمن القاهرة فى ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية لدى (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة – الكائنة بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر") بمناقشته عن مصدر تحصله على الهاتف اعترف بسرقته من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى) بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهما تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.