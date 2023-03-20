اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 11:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

لجنة الانتخابات التشريعية فى موريتانيا تجتمع بالأحزاب لتسهيل إجراءات الترشح

الإثنين، 20 مارس 2023 10:30 ص
لجنة الانتخابات التشريعية فى موريتانيا تجتمع بالأحزاب لتسهيل إجراءات الترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حثت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التشريعية فى موريتانيا، بمقرها في نواكشوط، مع ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية تسهيل إجراءات الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة مايو المقبل.
 
ووفقا لوكالة الاخبار الموريتانية، قالت اللجنة عبر حسابها على فيسبوك، إن الاجتماع بحث أيضا "التطبيق الصارم والشفاف للنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية".
 
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل، وحضر أعضاء لجنة التسيير والأمين العام للجنة.
 
وتسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو القادم لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب أكثر من 200 مجلس بلدي و15 مجلسًا إقليميًا للمحافظات الـ 15.
 
يتم فتح باب الترشح يوم 29 من مارس الجاري، وكان أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد لشيخ الغزواني مرسوما جمهوريا بحل البرلمان، تمهيدًا للانتخابات المقررة في 13 مايو المقبل بالتزامن مع الانتخابات البلدية والجهوية.
 
وتعد هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.
 
 

موريتانيا

الانتخابات التشريعية فى موريتانيا

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التشريعية فى موريتانيا

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

اخبار افريقيا

افريقيا

انتخابات موريتانيا



الموضوعات المتعلقة

موريتانيا توقع مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية لرقمنة نظامها الصحى

الجمعة، 17 مارس 2023 04:00 ص

موريتانيا تستضيف غدا اجتماع وزراء الخارجية منظمة التعاون الاسلامى

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:46 ص

موريتانيا تصادق على استراتيجية حماية حقوق الإنسان

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:57 ص

فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فى موريتانيا 29 مارس

الثلاثاء، 14 مارس 2023 11:09 ص

موريتانيا: مقتل عسكريين في اشتباكات مع "إرهابيين" بالسجن المركزي بنواكشوط

الإثنين، 06 مارس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة