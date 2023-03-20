كلية التربية جامعة حلوان تنظم ورشة عمل الاختبارات الإلكترونية

كتب محمد صبحى

في ضوء توجه كلية التربية لمواكبة التطور في العملية التعليمية بكافة عناصرها ومكوناتها، عَقدت كلية التربية ب جامعة حلوان ورش عمل ولقاءات تعريفية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية بعنوان: الاختبارات الإلكترونية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، قام بتقديمها الدكتور محمد عبد السلام غنيم أستاذ علم النفس التربوي، وقام بالتنظيم وحدة القياس والتقويم التربوي بالكلية، تحت إشراف الدكتورة سماح محمود مدير الوحدة.

ويأتي ذلك للتعريف بكيفية وآليات وضع الاختبارات الإلكترونية وتصحيحها، وأنواع الأسئلة، وشرح المزايا المستهدفة منها والتي تعمل على تيسير العملية الامتحانية وتوفير الوقت والجهد لعضو هيئة التدريس والطلاب، وزيادة مستوى الدقة والانضباط وتقليل نسبة الخطأ.

أشار الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية إلى أن الاختبارات الإلكترونية تعد من الأساليب الحديثة التي تساعد على تحسين جودة الاختبارات ومطابقتها للمواصفات، وتزيد من القدرة على فرض النظام والانضباط أثناء إجراء الاختبارات، مؤكدا أن الجامعة والكلية توليان اهتماماً كبيراً بهذه التجربة، وتعملان على زيادة نسبة الانخراط بها وإكساب السادة أعضاء هيئة التدريس المهارات اللازمة لذلك.

وقد تميزت تلك الورش واللقاءات بالحضور الواسع من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الأقسام العلمية بالكلية، ودار خلالها نقاشات جادة وبناءة، وتم تبادل الآراء والمقترحات، وكان لها أثر إيجابي في تحفيز الحضور لاتباع هذا الأسلوب المستحدث في وضع الاختبارات وتصحيحها.

جاء ذلك في إطار حرص إدارة الكلية على توفير كافة الإمكانات للارتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية بالكلية ، والعمل على مواكبة كافة التطورات والمستجدات في هذا الشأن.