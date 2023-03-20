"قتلها بعصا خشبية".. عاطل ينهى حياة ربة منزل لسرقتها فى قنا

كتب سليم على

استيقظ الأهالى بمركز قفط بمحافظة قنا على جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم عاطل - مسجل جنائى- على قتل ربة منزل تعيش بمفردها لسرقة متعلقاتها ومحتوايات الشقة وفر هاربا.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم استغل سكن المجنى عليها بمفردها بحكم الجيرة التي تجمعهما، ووضع خطة محكمة بأن ينتظر حتى ساعة متأخرة حتى يعم الهدوء في المنطقة واصطحب عصا خشبية وتوجه لمنزل المجنى عليها ودخل عن طريق التسلق، فتوجه نحوها وضربها بالعصا على رأسها فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وبحث في الشقة على أموال أو مشغولات ذهبية ولكن لم يعثر على شيء ووجد هاتفها المحمول على الطاولة فخطفه ولاذ بالفرار.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة سيدة بمسكنها بدائرة المركز، وبها جروح وسحجات وكدمات متفرقة وسرقة هاتفها المحمول.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لكونه جار للمجنى عليها وعلمه بإقامتها بمفردها وإعتقاده بإحتفاظها بمبالغ مالية عقد العزم على سرقتها حيث قام بالدلوف لمنزلها وقام بالتعدى عليها بعصا، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالهرب، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.