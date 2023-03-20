غرفة الملابس: مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى صناعة الملابس

كتب إسلام سعيد

كشف محمد قاسم ممثل غرفة الملابس في اتحاد الصناعات ، ارتفاع عضويات غرفة صناعة الملابس لـ8500 عضو خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن القطاع مسؤول عن توفير فرص عمل كثيرة للمناطق المختلفة من الجمهورية خاصة للسيدات.

وأضاف خلال انعقاد الجمعية العمومية للغرفة اليوم، بمقر اتحاد الصناعات، إن مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع صناعة الملابس مع خروج بعض المنتجين الكبار من آسيا واتجاههم إلي أسواق استثمارية جديدة، لافتا إلي أهمية ضبط السياسات المالية والاقتصادية للإسهام في جذب هذه الاستثمارات.

وأشار إلي أن هناك شركات متعددة الجنسيات تسعى للتوسع والتصدير للخارج، ولدينا مميزات للنفاذ للأسواق الخارجية عبر اتفاقيات تجارية تجمعنا مع الاتحاد الأوروبى والسوق الأفريقى والولايات المتحدة و اتفاق الميركسور، وهو ما يعطى فرصة للوصول لهذه الأسواق، كما تمتلك مصر موقعًا جغرافيًا وعمالة متوفرة أغلبها فى المراحل العمرية الشابة، وكل هذه المؤهلات تدفعنا لنكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير.