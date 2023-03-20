وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن جميع المحاكم الشرعية في الدولة تقوم بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة ومدينة العين والظفرة متابعة مهمتها الشهرية فى جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.