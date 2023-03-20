ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحيازته قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الألعاب النارية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهر قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخل المخزن على عدد 50 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية حوالى (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف قطعة ألعاب نارية "مُختلف الأشكال والأحجـــام"، وبمواجهتـــه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.