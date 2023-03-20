اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 05:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

الإثنين، 20 مارس 2023 04:28 م
ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية فى القاهرة العاب نارية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحيازته قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الألعاب النارية وترويجها.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهر قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخل المخزن على عدد 50 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية حوالى (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف قطعة ألعاب نارية "مُختلف الأشكال والأحجـــام"، وبمواجهتـــه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


العاب ناريه

اخبار الحوادث

عقوبة حيازه العاب نارية

قسم شرطة الجمالية

مديرية أمن القاهر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة